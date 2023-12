Was steht jetzt noch aus, NXP Semiconductors?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nxp Semiconductors gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Übermaß an Kaufsignalen hin. Konkret wurden 9 "gut"-Signale (bei 0 "schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Nxp Semiconductors-Aktie abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "gut", 4 "neutral" und 0 "schlecht", was zu einem "gut"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nxp Semiconductors vor. Das durchschnittliche Kursziel von 235,13 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 2,7 Prozent, was zu einer "neutral"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Nxp Semiconductors somit ein "gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nxp Semiconductors-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 193,33 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 228,95 USD (+18,42 Prozent Unterschied), was zu einer "gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 199,28 USD liegt mit dem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,89 Prozent), was zu einer weiteren "gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Nxp Semiconductors-Aktie insgesamt eine "gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionintensität im Internet zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Nxp Semiconductors, was zu einer Bewertung "schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis "schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.