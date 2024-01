Was steht jetzt noch aus, NVE?

Weitere Suchergebnisse zu "NVE":

Die technische Analyse der Nve-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 81,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 74,53 USD -8,37 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 73,29 USD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,69 Prozent) liegt. Daher ergibt sich in diesem Fall ein "Neutral"-Rating für die Nve-Aktie.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nve-Aktie mit einem Wert von 18,04 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 74 Prozent, basierend auf einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 70. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Nve-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Nve wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI auf 7-Tage-Basis bei 83,12 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Nve überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,29, was bedeutet, dass Nve weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen erhält das Nve-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.