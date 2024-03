Was steht jetzt noch aus, Münchener Rück?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderungen der Stimmung können zu neuen Einschätzungen führen. In Bezug auf die Münchener Rück wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, und es wurde eine negative Änderung identifiziert, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Münchener Rück eine Rendite von 28,2 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche hat die Aktie mit einer Rendite von 12,93 Prozent deutlich überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Münchener Rück-Aktie in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 373,7 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 445,8 EUR, was eine positive Abweichung von 19,29 Prozent darstellt und zu einer guten charttechnischen Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 408,11 EUR über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren guten Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Münchener Rück eine Dividendenrendite von 3,05 % auf, was 1,62 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,67 % ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass die Münchener Rück starke Leistungen in Bezug auf die Aktienkursentwicklung aufweist, während die Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt niedriger ausfällt.