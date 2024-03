Was steht jetzt noch aus, Mueller - Die Lila Logistik?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mueller - Die Lila Logistik liegt bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,27 für Luftfracht und Logistik einen Wert unter dem Durchschnitt bedeutet. Somit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 8,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Luftfracht und Logistik (8,92) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Mueller - Die Lila Logistik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Mueller - Die Lila Logistik eingestellt waren. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um negative Themen, ohne positive Diskussionen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mueller - Die Lila Logistik daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Insgesamt zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mueller - Die Lila Logistik war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Mueller - Die Lila Logistik bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.