Was steht jetzt noch aus, Moovly Media?

Die technische Analyse der Moovly Media-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,06 CAD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,05 CAD weicht somit um -16,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs (0,05 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Moovly Media besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Moovly Media aktuell mit einem Wert von 20 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis des RSI25 ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion ergibt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert.

Zusammenfassend ergibt sich für die Moovly Media-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung von "Neutral".