Was steht jetzt noch aus, Mlp?

Weitere Suchergebnisse zu "MLP SE":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Mlp eine Rendite von 7,3 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +3,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnittswert des "Finanzen"-Sektors in Höhe von 5,64 Prozent lag die Rendite von Mlp um 1,67 Prozent höher. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mlp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,14 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 5,3 EUR weicht davon um +3,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,25 EUR) weist eine geringe Abweichung von +0,95 Prozent auf, weshalb die Mlp-Aktie auch auf kurzfristigerer Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Mlp-Aktie in der einfachen Charttechnik also als "Neutral" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Mlp bei 11,66, was unter dem Branchendurchschnitt von 56,92 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Mlp auf 7-Tage-Basis liegt aktuell bei 61,54 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 50,42), was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Mlp-Aktie demnach in verschiedenen Bewertungskategorien hauptsächlich ein "Neutral"-Rating.