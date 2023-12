Was steht jetzt noch aus, MindChamps PreSchool?

Die Mindchamps Preschool-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Dies ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,2 SGD mit dem aktuellen Kurs von 0,26 SGD vergleicht, was einer Abweichung von +30 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt bei +4 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Mindchamps Preschool im letzten Jahr eine Rendite von 44,44 Prozent erzielt, was 42,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" liegt das Unternehmen aktuell 35,44 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Mindchamps Preschool ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Mindchamps Preschool-Aktie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird, wobei die Bewertungen insgesamt auf "Gut" und "Neutral" fallen.