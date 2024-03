Was steht jetzt noch aus, Micron?

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Micron beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,47 Prozent und liegt mit 0,25 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,22) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Micron daher als "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Micron verläuft aktuell bei 74,47 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Gut", insofern der Aktienkurs selbst bei 91,43 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +22,77 Prozent aufgebaut hat. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 87,37 USD angenommen, was für die Micron-Aktie einer aktuellen Differenz von +4,65 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal auslöst. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Micron veröffentlicht. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Micron, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Micron-Aktie beträgt aktuell 58, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 43,43). Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Micron damit ein "Neutral"-Rating.

