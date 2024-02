Was steht jetzt noch aus, Mexan?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 oder 25 Tagen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der Mexan-RSI liegt bei 25, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beträgt 57,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält Mexan daher ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt Mexan eine Rendite von -32,93 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -9,53 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Mexan mit 23,4 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mexan bei 182,17, was 498 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" mit einem KGV von 30,45. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Das Sentiment und der Buzz um Mexan haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mexan daher für diesen Aspekt eine Bewertung von "Neutral".