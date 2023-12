Was steht jetzt noch aus, Merck?

Weitere Suchergebnisse zu "10X Capital Venture Acquisition Corp II":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Merck & im Mittelpunkt der Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht, aber es wurde vermehrt über positive Themen rund um Merck & gesprochen. Dies führt zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung. Eine Analyse zeigt, dass sowohl positive als auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Merck & langfristig als "gut". Von insgesamt 18 Analysten wurden 11 gute, 2 neutrale und 0 schlechte Bewertungen abgegeben. Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 121,69 USD, was einem Anstieg von 14,28 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen wird die Aktie daher insgesamt als "gut" bewertet.

In fundamentalen Aspekten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit mit 16 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 16,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Merck & zahlt, was 84 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Arzneimittel". Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGVs als "gut" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Merck & aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,35 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Merck & eine "neutral" Bewertung von den Analysten.