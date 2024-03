Was steht jetzt noch aus, Medios?

Die Medios-Aktie wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was 7,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Medios-Aktie anhand trendfolgender Indikatoren bewertet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 15,74 EUR, was 8,26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 14,44 EUR liegt. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 14,93 EUR, was einer Abweichung von -3,28 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Medios-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Medios-Aktie liegt bei 63 und 63,86. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und zeigt an, ob ein Wertpapier überkauft oder unterkauft ist.

Die Anleger-Stimmung bei Medios ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspaltungen in sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Anleger-Stimmung.