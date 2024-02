Was steht jetzt noch aus, Loandepot?

Die Analysten bewerten die Aktie von Loandepot langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 0 positiv, 1 neutral und 0 negativ. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Loandepot aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 2 USD, was einer Erwartung von -23,66 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 2,62 USD liegt. Basierend auf den Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein häufig verwendetes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Loandepot beträgt derzeit 46,81 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,59, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse ist die Loandepot-Aktie derzeit -7,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "Schlecht" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +25,36 Prozent, was langfristig als "Gut" gewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine neutrale Haltung der Marktteilnehmer gegenüber Loandepot. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung ebenfalls als "Neutral" bewertet.