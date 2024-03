Was steht jetzt noch aus, Lincoln Minerals?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist daher ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Lincoln Minerals-Aktie liegt bei 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI von 60 wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 44,44 liegt. Auch hier ist Lincoln Minerals weder überkauft noch -verkauft (Wert: 44,44), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Lincoln Minerals.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weichere Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. Die Diskussionsintensität der Aktie von Lincoln Minerals hat in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Lincoln Minerals.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Lincoln Minerals-Aktie ein Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,006 AUD, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Lincoln Minerals veröffentlicht. Allerdings wurde in den vergangenen Tagen insbesondere negativen Themen große Aufmerksamkeit gewidmet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".