Was steht jetzt noch aus, Lear?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Kursbewegungen von Aktien innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Der RSI der Lear liegt bei 67,07, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die Lear einen Wert von 46 an, was ebenfalls als neutral interpretiert wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lear verläuft aktuell bei 136,95 USD, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +2,02 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Lear in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen jedoch insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auf fundamentaler Basis wird Lear im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,41 ergibt sich ein Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,09, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.