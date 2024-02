Was steht jetzt noch aus, Kuaijishan Shaoxing Wine?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Kuaijishan Shaoxing Wine beträgt das aktuelle KGV 28. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Getränke" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Kuaijishan Shaoxing Wine damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigt sich bei Kuaijishan Shaoxing Wine eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Kuaijishan Shaoxing Wine insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt bei Kuaijishan Shaoxing Wine 59,85, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Kuaijishan Shaoxing Wine.

In Bezug auf Dividenden schüttet Kuaijishan Shaoxing Wine derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Die geringe Differenz von 0,98 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Neutral".