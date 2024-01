Was steht jetzt noch aus, Konica Minolta?

Weitere Suchergebnisse zu "Konica Minolta":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Konica Minolta wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 3,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,09 Prozent, was 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält Konica Minolta eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie auch hier neutral bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Konica Minolta-Aktie sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage betrachtet. Der Wert für die letzten 200 Handelstage liegt bei 482,27 JPY, was einen Unterschied von -11,21 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 428,2 JPY darstellt. Daraus resultiert eine negative Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (441,98 JPY) nur um -3,12 Prozent unter diesem Wert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt wird die Konica Minolta-Aktie daher aufgrund dieser Kriterien insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.