Was steht jetzt noch aus, Konecranes?

Weitere Suchergebnisse zu "Konecranes":

Die finnische Firma Konecranes hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, die von unseren Analysten neutral bewertet wurde. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 3, was einer negativen Differenz von -0,58 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich die Aktie von Konecranes jedoch unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,66 unter dem Branchendurchschnitt von 32,97 liegt. Somit erhält die Aktie eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Stimmungslage in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Konecranes festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als schlecht bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb das Gesamtrating in diesem Bereich ebenfalls schlecht ausfällt.

Die technische Analyse zeigt hingegen ein positives Bild, da der gleitende Durchschnittskurs anzeigt, dass die Aktie derzeit gut abschneidet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine positive Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als gut führt. Die Aktie wird somit auf Basis der technischen Analyse ebenfalls als gut eingestuft.