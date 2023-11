Was steht jetzt noch aus, Kingston Resources?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI berechnet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Der Kingston-RSI liegt bei 16,67, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 51,28, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Kingston aktuell bei 0,09 AUD liegt. Da der Aktienkurs bei 0,085 AUD gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von -5,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,08 AUD, was einer Differenz von +6,25 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Kingston in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die geringere Diskussion über Kingston in den sozialen Medien und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Kingston eingestellt waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet, basierend auf der Stimmungsanalyse der Redaktion. Insgesamt erhält Kingston somit ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.