Was steht jetzt noch aus, Kingboard Chemical?

Die Bewertung von Kingboard-Aktien zeigt eine gemischte Bilanz in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkurs und technische Analyse. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,85 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 % liegt, was zu einer Neutralbewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich der Informationstechnologie hat die Kingboard-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,95 Prozent erzielt, was 2,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bei -20,39 Prozent, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt neutral bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kingboard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen 19,09 HKD beträgt, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 16,2 HKD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 16,53 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Kingboard-Aktie eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigen.

Insgesamt ergibt sich für die Kingboard-Aktie eine neutrale Gesamtbewertung.