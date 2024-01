Was steht jetzt noch aus, Ke Holdings?

Die aktuelle technische Analyse der Ke-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 40,42 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 43,3 HKD liegt, was einem Unterschied von +7,13 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 39,51 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, mit einem Unterschied von +9,59 Prozent. Auf dieser Basis wird die Ke-Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Ke aktuell mit einem Wert von 27,21 überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des RSI.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält die Ke-Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch das Anleger-Sentiment zeigt keine klare Tendenz, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ke befasst hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Ke-Aktie positive Trends, während das Sentiment und der Buzz neutral bleiben.