Was steht jetzt noch aus, Kambi?

Die Kambi Group plc wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 183,89 SEK, während der Kurs der Aktie bei 166 SEK um -9,73 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 161,14 SEK zeigt eine Abweichung von +3,02 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren derzeit eine überwiegend positive Stimmung rund um die Kambi Group plc. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen und Themen zu dem Wert geäußert. Basierend auf diesem Feedback wird das Unternehmen als "Gut" bewertet, da die Anlegerstimmung als angemessen betrachtet wird.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Kambi Group plc durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso deuten kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kambi Group plc liegt bei 29,76, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 52, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Kambi Group plc daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".