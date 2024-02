Was steht jetzt noch aus, KWG?

Weitere Suchergebnisse zu "Runway Growth Finance Corp":

Die Kwg-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,82 HKD verzeichnet, was einer Abweichung von -49,39 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,415 HKD entspricht. Diese Entwicklung wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 0,51 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -18,63 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Kwg-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment zeigt aktuell eine "Neutral"-Bewertung, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen zu Kwg veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Kwg beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Kwg auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt aktuell ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die langfristige Stimmung rund um die Kwg-Aktie wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Sowohl die Beitragsanzahl im Internet als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität bzw. geringe Veränderungen, was insgesamt zu einer neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Kwg-Aktie somit in verschiedenen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die charttechnische Analyse, das Anleger-Sentiment, den RSI als auch das langfristige Stimmungsbild.

KWG kaufen, halten oder verkaufen?

