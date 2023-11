Was steht jetzt noch aus, John B Sanfilippo, Son?

Weitere Suchergebnisse zu "Hexagon":

Die technische Analyse der John B Sanfilippo & Son-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 103,59 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 92,96 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -10,26 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 97,05 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von -4,21 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die John B Sanfilippo & Son-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine übliche Aktivität, wodurch die Aktie von John B Sanfilippo & Son in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert für das Unternehmen.

Die Dividendenpolitik von John B Sanfilippo & Son wird als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -3,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" aufweist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der John B Sanfilippo & Son-Aktie mit 11 Prozent um mehr als 25 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -10,72 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt die Rendite von John B Sanfilippo & Son mit 21,73 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.