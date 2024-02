Was steht jetzt noch aus, Jiangsu Huifeng Bio Agriculture?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Huifeng Bio Agriculture liegt bei 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Chemiebranche (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie bei 2,18 CNH. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 1,33 CNH lag und somit einen Abstand von -38,99 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,87 CNH und einer Differenz von -28,88 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt fällt das Fazit basierend auf beiden Zeiträumen somit ebenfalls negativ aus.

Die Dividendenrendite der Jiangsu Huifeng Bio Agriculture-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite wird hierbei in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger den Aktienkurs beeinflussen. Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf Jiangsu Huifeng Bio Agriculture untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft. Dies führt zu dem Fazit, dass Jiangsu Huifeng Bio Agriculture hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet werden muss.