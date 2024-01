Was steht jetzt noch aus, Jiang Su Zhong Tian?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein technischer Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Jiangsu Zhongtian wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 43,93 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 63,38 kein Überkauf- oder Überverkauf an und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Jiangsu Zhongtian wird eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt Jiangsu Zhongtian mit einer Rendite von -24,12 Prozent mehr als 26 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Rendite der "Elektrische Ausrüstung"-Branche von 1,79 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Jiangsu Zhongtian mit 25,91 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jiangsu Zhongtian diskutiert. Basierend darauf wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.