Was steht jetzt noch aus, Jerash?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,44 liegt Jerash Us unter dem Branchendurchschnitt von 40,35 in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Jerash Us in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Jerash Us ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Jerash Us in den letzten Tagen wider. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, basierend auf unserer Stimmungsanalyse. Daher erhält Jerash Us eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Jerash Us eine Performance von -31,95 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -25,38 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Jerash Us um 23,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Jerash Us ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.