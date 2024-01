Was steht jetzt noch aus, Isuzu Motors?

Mit einer Dividendenrendite von 4,28 Prozent liegt Isuzu Motors 1,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Automobilbranche. Diese hohe Dividendenrendite macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Isuzu Motors eine Performance von 15,28 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Automobilbranche im Durchschnitt um 32,26 Prozent, was eine Underperformance von -16,98 Prozent für Isuzu Motors bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Isuzu Motors von 18,79 Prozent um 3,51 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Isuzu Motors ist neutral, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden und in den letzten Tagen weder positiv noch negativ stark diskutiert wurde.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Isuzu Motors neutral sind. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Isuzu Motors.