Was steht jetzt noch aus, Intel?

Der Aktienkurs von Intel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 73,59 Prozent erzielt, was 71,37 Prozent über dem Durchschnitt (2,23 Prozent) anderer Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von 9,69 Prozent für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt Intel aktuell 63,9 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Intel als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 357,08 insgesamt 386 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 73,52. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Intel in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf zu messen. Der RSI-Wert von 60,16 zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.