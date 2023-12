Was steht jetzt noch aus, Icc?

Die technische Analyse der Icc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,99 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,26 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -4,57 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 15,63 USD, was nahe am aktuellen Kurs liegt. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Icc-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Icc bei 20, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche (KGV von 38,53) unter dem Durchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Icc mit 0,07 Prozent mehr als 11 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Die Versicherungsbranche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 28,3 Prozent, wobei Icc mit 28,24 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Icc-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.