Was steht jetzt noch aus, IG Design?

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Ig Design in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Ig Design unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Ig Design-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung für Ig Design aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (275 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 92,31 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Ig Design eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare über Ig Design in den sozialen Medien überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Ig Design diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Ig Design derzeit auf 146,37 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 143 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,3 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 139,11 GBP, was einen Abstand von +2,8 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.