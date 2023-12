Was steht jetzt noch aus, Huafon Microfibre Shanghai?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Huafon Microfibre Shanghai in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Huafon Microfibre Shanghai daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,03 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,6 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +14,14 Prozent im Vergleich zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 4,74 CNH, was zu einer neutralen Bewertung von -2,95 Prozent führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46,05 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Huafon Microfibre Shanghai besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen negative. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Huafon Microfibre Shanghai somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.