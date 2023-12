Was steht jetzt noch aus, Horace Mann Educators?

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Horace Mann Educators-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verlagert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Laut dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Horace Mann Educators insgesamt eine neutrale Bewertung.

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Horace Mann Educators-Aktie ist ebenfalls neutral. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 38 USD, was auf eine zukünftige Performance von 16,78 Prozent hindeutet, da derzeit 32,54 USD kostet. Aus diesem Grund wird die Gesamtbewertung der Analysteneinschätzung als "gut" eingestuft.

Bei der fundamentalen Analyse fällt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Horace Mann Educators mit einem Wert von 503,61 deutlich höher aus als der Branchendurchschnitt in der Versicherungsbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 36,7, was zu einer Überbewertung von 1272 Prozent führt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als "schlecht" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Horace Mann Educators negativ ausfallen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "schlecht"-Einschätzung führt, und die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Entwicklung hin, was wiederum zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Einstufung für die Aktie.

