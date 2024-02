Was steht jetzt noch aus, Hong Kong Shanghai Alliance?

Die Hong Kong Shanghai Alliance hat in den letzten 12 Monaten eine Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche und dem "Industrie"-Sektor verzeichnet. Die Aktie erzielte eine Performance von -30,24 Prozent, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -9,72 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,52 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite der Hong Kong Shanghai Alliance um 22,29 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer Unterperformance in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 0,36 HKD liegt, während der Kurs selbst bei 0,3 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -16,67 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,31 HKD, was zu einem Abstand von -3,23 Prozent führt und die Bewertung "Neutral" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet die Hong Kong Shanghai Alliance derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 3,45 Prozentpunkten (10 % gegenüber 6,55 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,18 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" betrachtet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Hong Kong Shanghai Alliance in verschiedenen Bereichen unterschiedlich abschneidet, was zu unterschiedlichen Bewertungen führt.