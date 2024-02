Was steht jetzt noch aus, Hisamitsu Pharmaceutical?

Weitere Suchergebnisse zu "Honda Motor":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über verschiedene Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien kann neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Hisamitsu Pharmaceutical wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen in den sozialen Medien abgegeben. Auch die Themen, die diskutiert wurden, waren überwiegend positiv, was zu einer guten Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Hisamitsu Pharmaceutical derzeit -6,75 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristig schlechten Einschätzung führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich auf -9,22 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Hisamitsu Pharmaceutical liegt bei 71,3, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 71,1, was zu einer weiteren schlechten Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für Hisamitsu Pharmaceutical basierend auf der Diskussionsintensität, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Relative Strength-Index.