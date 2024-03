Was steht jetzt noch aus, Hexaom?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Hexaom werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und zeigt kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Stimmung rund um die Aktie von Hexaom. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher auch als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag liegt etwas über diesem Durchschnitt, was eine neutrale Bewertung bestätigt. Jedoch zeigt der 50-Tages-Durchschnitt einen niedrigeren Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Hexaom zeigt eine überkaufte Situation, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den 25-Tage-Zeitraum, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.