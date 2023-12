Was steht jetzt noch aus, Herald?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Herald-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 33,33 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Herald.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche verzeichnete Herald in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,05 Prozent, was jedoch eine Underperformance von -3,78 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite bei 9,48 Prozent, wobei Herald um 11,57 Prozent darüber lag. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Herald-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, mit einem Unterschied von +4,17 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung mit einem Unterschied von +4,17 Prozent. Somit wird die Herald-Aktie auch in der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Fundamental betrachtet ist Herald im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,5, was einem Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,02 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.