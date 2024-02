Was steht jetzt noch aus, Heineken?

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Die Stimmung auf dem Markt und in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Heineken eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Heineken daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 75,89 EUR für den Schlusskurs der Heineken-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 73,95 EUR, was einer Abweichung von -2,56 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt, der bei 76,23 EUR liegt, erhält die Heineken-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität der Beiträge über Heineken mittelmäßig war, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Heineken war minimal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Heineken mit einer Rendite von 15,61 Prozent in den letzten 12 Monaten deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Während die "Getränke"-Branche im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent hatte, verzeichnete Heineken eine sehr gute Entwicklung und erhält in dieser Kategorie daher ein "Gut"-Rating.