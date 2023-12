Was steht jetzt noch aus, Heba Fastighets Ab?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Heba Fastighets eingestellt waren. Weder positive noch negative Themen prägten die Kommunikation. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Heba Fastighets daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion, was die Anlegerstimmung betrifft.

Die charttechnische Entwicklung der Heba Fastighets-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 27,28 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,1 SEK liegt damit deutlich darüber, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,27 SEK) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 29,1 SEK um +10,77 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Heba Fastighets-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, weshalb Heba Fastighets für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Heba Fastighets liegt bei 58,97, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,86, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" für Heba Fastighets führt.