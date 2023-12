Was steht jetzt noch aus, Guizhou Space Appliance?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Guizhou Space Appliance-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 73, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 57,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 und insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Guizhou Space Appliance-Aktie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Guizhou Space Appliance-Aktie derzeit bei 0,66 %, was 0,83 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,25 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Zudem wurde das Unternehmen häufiger diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Guizhou Space Appliance-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating bezüglich des RSI, ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Dividenden und des KGV, sowie ein "Gut"-Rating bezüglich des Sentiments und des Buzz.