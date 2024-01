Was steht jetzt noch aus, Guangzhou Sie Consulting?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Guangzhou Sie Consulting-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 71, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 67,03, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Guangzhou Sie Consulting mit 45,64 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso zeigt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat, dass die Anleger weder signifikant mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Guangzhou Sie Consulting in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,81 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 17,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,04 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Guangzhou Sie Consulting mit 22,79 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.