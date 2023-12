Was steht jetzt noch aus, Guangzhou Holike Creative Home?

Die technische Analyse der Guangzhou Holike Creative Home-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 10,83 CNH lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 10,72 CNH, was einer Abweichung von -1,02 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 10,78 CNH zeigt mit einer Abweichung von -0,56 Prozent eine ähnliche Tendenz und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Guangzhou Holike Creative Home-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche zeigt sich, dass die Performance der Guangzhou Holike Creative Home-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -9,48 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,36 Prozent. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -9,48 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 7,11 Prozent im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Guangzhou Holike Creative Home in den letzten zwei Wochen vor allem positiv diskutiert wurde. Auch das Stimmungsbarometer zeigt über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung an. Aktuell interessieren sich die Anleger vor allem für positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Guangzhou Holike Creative Home-Aktie liegt bei 56,76, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 60,32 eine neutrale Tendenz. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich und das Anleger-Sentiment, dass die Guangzhou Holike Creative Home-Aktie derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche und dem Anleger-Sentiment.