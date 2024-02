Was steht jetzt noch aus, Guangdong Hotata TechnologyClass A?

Der Aktienkurs von Guangdong Hotata hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,85 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Aktie 6,98 Prozent über dem Durchschnitt (-7,83 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt -6,98 Prozent, und Guangdong Hotata liegt aktuell 6,14 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,78 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 15,09 CNH mit dem aktuellen Kurs von 13,01 CNH vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 15,11 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Guangdong Hotata liegt bei 69,66, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 64,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.