Was steht jetzt noch aus, Guangdong Guanhao High-Tech?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Guangdong Guanhao High-tech von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien sehr positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Stimmung der Anleger auf einer guten Ebene ist.

Darüber hinaus hat unsere Redaktion auch 9 eindeutig negative Signale identifiziert. Basierend auf dieser Auswertung geben wir daher eine schlechte Empfehlung für das Unternehmen ab. Insgesamt ergibt die Messung der Anlegerstimmung daher eine gute Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Guangdong Guanhao High-tech bei -10,61 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Papier & Forstprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,32 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt das Unternehmen 2,3 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Guangdong Guanhao High-tech liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 57, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Anhand der technischen Analyse ergibt sich für die Guangdong Guanhao High-tech-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,7 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,49 CNH, was einem Unterschied von -5,68 Prozent entspricht. Daher wird das Unternehmen aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,53 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-1,13 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Guangdong Guanhao High-tech daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.