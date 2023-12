Was steht jetzt noch aus, Guangdong Guanhao High-Tech?

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Dies kann zu neuen Einschätzungen führen, je nach Intensität und Häufigkeit der Stimmungsänderungen. Bei Guangdong Guanhao High-tech wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führte.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Guangdong Guanhao High-tech als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert liegt bei 44,44 und der RSI25-Wert bei 50, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt. Allerdings wurden auch 9 negative Signale identifiziert, was zu einer schlechten Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als gut eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Guangdong Guanhao High-tech derzeit 0,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -4,58 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Guangdong Guanhao High-tech aus verschiedenen Perspektiven als neutral bewertet.