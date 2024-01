Was steht jetzt noch aus, Greggs?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Greggs in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Die Anlegerdiskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Stimmung gegenüber Greggs. Dies führte zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie. Der Relative Strength Index (RSI) für Greggs zeigt eine hohe Dynamik des Aktienkurses, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die langfristige Meinung der Analysten deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie hin. Das Kursziel der Analysten liegt bei 2950 GBP, was auf eine zukünftige Performance von 19,24 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2474 GBP hindeutet. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Greggs-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Greggs jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Greggs-Analyse.

Greggs: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...