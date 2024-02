Was steht jetzt noch aus, Gowest Gold?

Der Relative Strength Index (RSI) der Gowest Gold-Aktie zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 80 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 58 auf und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt.

Die Diskussionintensität in Bezug auf Gowest Gold wird als mittel eingestuft, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse der Gowest Gold-Aktie zeigt Abweichungen sowohl beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Beide Abweichungen führen zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Gowest Gold-Aktie somit für den RSI, die Anleger-Stimmung, das Sentiment und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating.