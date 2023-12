Was steht jetzt noch aus, Golden Entertainment?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Golden Entertainment wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 17,63 Punkten, was bedeutet, dass die Golden Entertainment-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Golden Entertainment derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,81 Prozent liegt. Basierend auf diesem Resultat erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie von Golden Entertainment als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 52 USD, was einer Erwartung von 27,7 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich erzielte Golden Entertainment in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,24 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Unterschied von -11,81 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Ergebnisse der Bewertung zeigen, dass Golden Entertainment in einigen Bereichen positiv bewertet wird, während in anderen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht.