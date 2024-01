Was steht jetzt noch aus, Generac?

In den letzten Tagen war die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Generac gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt positiv als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass die Generac-Aktie sowohl auf der Basis des längerfristigen 200-Tage-Durchschnitts als auch des kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitts eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 116,07 USD, während der letzte Schlusskurs bei 115,89 USD liegt, was einer Abweichung von -0,16 Prozent entspricht. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 118,94 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von -2,56 Prozent. Insgesamt wird Generac daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Generac-Aktie einen Wert von 64,81, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt einen Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Generac-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 15,71 Prozent erzielt, was 0,03 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" bei 20,65 Prozent, wobei Generac aktuell 4,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Stimmung in sozialen Netzwerken eine positive Tendenz, während die technische Analyse und der Branchenvergleich auf eine neutrale Bewertung der Generac-Aktie hindeuten.