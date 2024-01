Was steht jetzt noch aus, GWR?

Die technische Analyse der Gwr-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,08 AUD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie eine Bewertung von "Gut" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,092 AUD lag und damit einen Abstand von +15 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,08 AUD liegt, was ebenfalls einer Differenz von +15 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Gwr-Aktie ist derzeit als "Neutral" einzustufen. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen über die Aktie. Auch wurde sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gwr beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Gwr-Aktie einen Wert von 71,43 für den RSI7 (sieben Tage), was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 (25 Tage) beträgt 33,33, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Gwr-Aktie derzeit als "Neutral" oder sogar "Schlecht" eingestuft wird, was Anleger berücksichtigen sollten.