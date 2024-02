Was steht jetzt noch aus, Fujimori Kogyo?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fujimori Kogyo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmung hat sich für Fujimori Kogyo in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb Fujimori Kogyo auch in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Fujimori Kogyo-Aktie um +5,45 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Unterm Strich erhält die Fujimori Kogyo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fujimori Kogyo-Aktie zeigt einen Wert von 86 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 51,98, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Fujimori Kogyo.